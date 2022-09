Addio a Sergio Zambrini: morto il titolare del Bar Paranà di Lecce

Addio a Sergio Zambrini, titolare dello storico Bar Paranà di Lecce di fronte alla sede dell'Aci, dove si incrociano via Orsini del Balzo e via Candido. Per tanto tempo il suo bar è stato tappa fissa di tante generazioni di ragazzi che rientravano dalle discoteche: il cornetto a Lecce post serata o la birra. Erano gli anni '90, come ricordano in tanti sui social, il suo bar a pochi passi dal centro storico di Lecce era lì, e ancora oggi così è rimasto. Bancone in legno tavolini all'interno e da qualche anno due panchine di plastica sistemate sul marciapiedi esterno. Bar old style, ma forse quello era il suo fascino. Oltre a lui, Sergio appunto, con cui tra un caffé e una birra si poteva si discuteva anche di calcio.

Proprio nei mesi scorsi, in occasione della Festa di Sant'Oronzo, il Bar Paranà ha ricevuto il Premio Città di Lecce, le targhe di ringraziamento ai commercianti e agli artigiani presenti in città da 50 anni e alle associazioni sportive che hanno conseguito importanti risultati nel corso dell’anno.