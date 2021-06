Addio a Pino Cordella, sarto e stilista che dal Salento ha portato nel mondo “l'arte del vestire elegante”

Addio al maestro Pino Cordella: lo stilista di moda che dal Salento ha conquistato i mercati internazionali si è spento questa notte, era malato da tempo. Sarto, stilista, figlio d'arte, titolare dell'omonima e storia sartoria fondata nel 1783 da Leonardo Cordella, ha continuato a tramandare a Lecce - dopo sette generazioni - “l'arte del vestire elegante”.

Nel 1989 Cordelia riceve la laurea honoris causa a New York; nel 2008 è ambasciatore Terre Di Puglia; nel 2013 cavaliere della Repubblica; nel 1994 crea casula e stola per Papa Giovanni Paolo II; nel 2008 è autore di casula e dalmatiche per Papa Benedetto XVI.