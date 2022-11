Addio al militare morto dopo l'incidente stradale: grande folla e commozione a Sannicola

Una grande folla ed un silenzio irreale hanno accompagnato il feretro di Luca Conte nel suo ultimo viaggio. Il militare di Sannicola, di 41 anni, è morto a seguito di un grave incidente stradale che si è verificato nei giornio scorsi. Era a bordo di un'auto insieme con un collega - erano diretti al lavoro - quando per cause ancora da ricostruire, l'auto è rimasta coinvolta in uno schianto con un furgoncino Iveco Daily.

Le condizioni di Luca erano apparese subito gravi, tanto che l'uomo è deceduto in ospedale qualche giorno dopo il ricovero. I funerali si sono svolti in mattinata nella chiesa madre.

Oltre alla famiglia, gli amici, i conoscenti, anche 200 militari della brigata marina San Marco. Ad officiare la funzione religiosa il cappellano militare Don Sergio Rapanelli.

Presenti in chiesa anche i compagni di scuola del figliolo più grande. «Sempre col sorriso - lo ricorda tra le lacrime un suo collega mentre la tromba militare, in una chiesa colma di commozione, suonava il silenzio dopo la recitazione della Preghiera del Marinaio -. Vai in pace Luca e proteggi la tua famiglia».