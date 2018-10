Addio ad Alessandro, al funerale il corteo degli chef

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVIANO - Grande commozione a Taviano dove si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Alessandro Nocco, lo chef di 42 anni morto lunedì mattina in un tragico incidente stradale. A bordo della sua Smart Fourtwo Cabrio percorreva la provinciale Taviano-Alezio per recarsi al lavoro presso il Bellavista Club Caroli Hotels di Gallipoli quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una cappella votiva Alessandro era molto conosciuto sia nel suo paese sia nel settore della ristorazione dove era stimato da molti.Toccanti le immagini delle esequie, cui hanno partecipato numerosi colleghi chef, con addosso il cappello d'ordinanza, e delle varie "brigate" delle cucine hanno accompagnato in divisa il feretro lungo il tragitto dall'abitazione, tra commozione e incredulità, fino alla chiesa di San Martino.