Addio a Franco e Massimo morti nel crollo della villetta

C'era tutta la comunità di Porto Cesareo, la cittadina listata a listata a lutto cittadino, a dare l'estremo saluto a Franco Fanizza e Massimo Fanizzi, zio e nipote di 62 e 43 anni, rimasti coinvolti nella violenta deflagrazione, dovuta a una perdita di gas, in una casa vacanza da loro gestita in località "Il Poggio", zona residenziale a sud di Porto Cesareo, a poche centinaia di metri dalla strada provinciale che conduce verso la marina di Sant'Isidoro.Dopo aver lottato a lungo tra la vita e la morte i due si sono spenti a poche ore di distanza l'uno dall'altro a causa delle gravissime ustioni e ferite.Il rito funebre si è svolto presso la Chiesa matrice della città jonica, intitolata alla “Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso”, gremita in ogni ordine di posti, così come la piazza antistante. A presidere la liturgia il parroco di Porto Cesareo don Antonio Bottazzo, accompagnato da tutto il clero locale e dai principali movimenti cristiani ed associazioni cittadine. Al tremine toccanti e commoventi i saluti ed il ricordo del primo citadino jonico Salvatore Albano e dell'amico Mimmo Falli.