Addio a Gianluca Vialli, lunedì i funerali. L'ultima vacanza a giugno a Gallipoli

Si terranno lunendì a Londra, in forma privata, i funerali di Gianluca Vialli. Vi prenderanno parte solo gli stertti familiari e pochi amici, che in queste ore si sono stretti attorno alla moglie Cathyrin White-Cooper, ex modella sposata nel 2003, e per le due figlie Sofia e Olivia.

Moglie e figlie gli sono state sempre vicine negli ultimi giorni della malattia: un cancro al pancreas che lo ha portato via a soli 58 anni. Vialli era rimasto attaccato tenacemente alla vita negli ultimi 5 anni, da quando aveva scoperto la malattia. Una malattia a cui non voleva arrendersi: indossava un maglione sotto la camicia per non far vedere quanto fosse dimagrito e si sforzava di condurre una vita quanto più normale possibile sia con la famiglia, che ritagliandosi dei momenti di svago con gli amici di sempre.

Gli ultimi momenti felici Vialli li aveva passati la scorsa estate, nel corso di una breve vacanza con gli amici nel Salento.

La vacanza a Gallipoli a giugno

Il capo delegazione della Nazionale italiana aveva trascorso qualche giorno in Puglia lo scorso giugno. Era stato prima a Bari, poi Otranto e infine a Gallipoli: qui era stato avvistato in spiaggia al lido Sottovento dove, in compagnia di alcuni amici, aveva anche ordinato un pranzo a base di pesce.

Allo staff del lido il campione aveva chiesto informazioni sul Salento e soprattutto sui periodi in cui sarebbe stato possibile trascorrere una vacanza senza l'eccessivo affollamento di turisti. Forse sperava di poterci tornare con moglie e figlie la prossima estate: aveva infatti promesso che quella visita non sarebbe stata l'ultima. Al ristorante, dopo aver mangiato con gusto tagliolini al nero con ragù di seppia e una frittura di calamari e gamberi, aveva chiesto - con la sua solita delicatezza e cortesia - di poter salutare lo chef, Nicolas Pisanello (in foto con Vialli) con cui si era complimentato per la prelibatezza dei piatti.