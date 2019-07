Addio a Valentino De Luca, una vita per i libri e per la cultura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scomparso sabato sera a Monza, dove era ricoverato, Valentino De Luca, settantatreenne bibliografo, saggista autore di innumerevoli studi storici che hanno dato spessore nuovo ad intere pagine di storia salentina. Con lui scompare un tenace cultore di memoria e finisce una battaglia di resistenza contro l'oblio di fatti, volti e momenti storici, troppo poco indagati, lunga una vita intera. Classe 1946 è stato bibliotecario per quasi quarant'anni all'Università prima di Lecce poi del Salento presso la Biblioteca Interfacoltà Teodoro Pellegrino, ispettore onorario ministeriale per la Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte per il Comune di Lecce. Profondo conoscitore della storia dei beni culturali della provincia di Lecce, ricercatore infaticabile soprattutto proteso a ricostruire pagine di storia leccese. Tra i suoi lavori è del '97 la pubblicazione di Stampa ed editoria leccese 1960-1994: catalogo di cui fu autore e anche editore, poi Teodoro Pellegrino: (1908-1985) - Un intellettuale per l'Università di Lecce (Mario Congedo editore). Proprio di Pellegrino pubblicò nel 2004 anche la riedizione del saggio Dell'abbadia di Santa Maria a Cerrate (Capone editore). Del 2006 è poi Quei morti per pane e lavoro: Lecce, 25 settembre 1945 (Editrice Salentina) firmato insieme a Enzo Bianco. Poi Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò (Editrice salentina; 15 euro) a cento anni dalla Grade Guerra fu un'importante atto di ricostruzione sugli effetti di quel conflitto nel Salento che mancava del tutto in città. Ultimo lavoro degli ultimi mesi è una analisi conseguente al precedente studio: Lecce negli anni della Grande Guerra (Editrice Salentina). La sua voglia di approfondire e divulgare lo ha portato a collaborare come consulente nel tempo per la stesura di cataloghi artistici, ma anche a scrivere per diverse testate, in decenni lontani tra loro, interventi, saggi, contributi intensi: Salento domani, Scienzasocietà, Il corsivo, Liberars, Presenza taurisanese, La Gazzetta del Mezzogiorno, Nuovo quotidiano di Puglia. Nel 2008 fu il promotore del posizionamento di una lapide all'ingresso di Palazzo dei Celestini per ricordare tre lavoratori uccisi nel '45 durante una rivolta popolare. E sempre lui c'è, con altri, dietro il ricollocamento sulla facciata di Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce, di una targa alla memoria di Giacomo Matteotti. «La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo della cultura leccese che ha onorato per tutta la vita con intelligenza e passione offrendo uno straordinario contributo di sapere ha detto ieri commosso Enzo Bianco, che con lui ha condiviso tante battaglie di resistenza culturale e il piacere della ricerca e dello studio mirato alla divulgazione e alla conservazione della memoria». Eugenio Imbriani, docente Unisalento, è stato tra i primi a divulgare la notizia della scomparsa di De Luca, l'amico compagno di dialoghi e di indagini. E ha aggiunto: probabilmente, l'impegno e la fatica che lo hanno condotto a chiudere e pubblicare il suo ultimo libro su Lecce e la Grande Guerra lo hanno anche molto debilitato. Imbriani fa anche sapere che domani mattina il corpo di De Luca sarà trasferito al cimitero di Lecce dove mercoledì alle 17.30 si terrà una cerimonia laica di saluto.C.Pre.