Addio a “Uccio dei gelati”, dolce memoria della città di Lecce

Un'altra icona della Lecce del passato si è spenta. Antonio Sergio, da tutti conoscito come “Uccio dei gelati”, è infatti venuto a mancare all'età di 90 anni.

A darne notizia sui social è stata la pagina facebook ideata da Filippo Montinari, tra i più attenti appassionati custodi della memoria collettiva della città. La morte di Uccio segue di pochi anni quella del suo storico "avversario" in fatto di dolciumi, Franco Castelluzzo, che con lui si contendeva il mercato delle "fanfullicchie",. lo storico dolce di zucchero colorato che si vendeva nei pressi del cimitero a inizio novembre, durante la ricorrenza di Ognissanti e la festa dei defunti. Negli ultimi tempi, entrambi erano andati "in pensione" lasciando che fossero altre generazioni a portare avanti l'antica tradizione. Ma in tanti ricordano con affetto i gusti del suo gelato, rigorosamente venduto dal carretto ambulante. I funerali saranno svolti domani alle ore 17 nella Chiesa di San Pio.