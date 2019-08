Addio a don Luigi, il parroco più anziano di Tricase

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Don Luigi Mele, un sacerdote che sa stare con la gente che vive il rapporto in maniera simpatica, in maniera profonda, sempre con la dimensione del sacerdote. La presenza di tutti voi è un segno evidente dell’affetto con cui l’avete circondato». E’ il messaggio delvescovo Vito Angiuli per l'ultimo saluto a don Luigi Mele, parroco più anziano di Tricase, in provincia di Lecce.Don Luigi Mele, parroco di San Nicola a Tricase Porto, Rettore e PadreSpirituale di Santa Lucia a Tricase, è morto venerdì scorso e, ieri, sono stati celebrati i funerali. Sessant'anni di sacerdozio il 22 dicembre scorso, sono state centinaia le persone che hanno aspettato la salma, anche in barca, nel cuore della “sua” Tricase Porto.Don Luigi inizia nel 1968 il cammino nelle comunità tricasine del parroco nato a Gagliano del Capo il 16 ottobre 1932. Con i tricasini condivide anche l’indimenticabile esperienza di comunità cristiana viva, animata dal don Tonino Bello, parroco della “Natività” dal gennaio1979 all’agosto del 1982. «Fu lo stesso don Tonino a volerlo come vice-parroco» dice il professore Ercole Morciano.Dal 1 settembre gli succederà don Lucio Ciardo, già parroco di Tiggiano.