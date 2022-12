Addio a Cosimino, morto a 87 anni il fondatore della storica osteria di Santa Rosa

Se n'è andato Cosimo Crocifisso Pati, per tutti “Cosimino”, fondatore dell’omonima e storica osteria situata nel quartiere Santa Rosa, a ridosso del Tribunale, in via Gaetano Argento, a Lecce.

L'osteria fondata nel 1960



È morto all'età di 87 anni circondato dall'affetto dei quattro figli e dei familiari. L'osteria fu creata nel 1960: un luogo di ritrovo e di aggregazione e non solo un posto dove mangiare i piatti della cucina salentina. Un luogo dove si sono sempre incrociati storie e ricordi della Lecce del passato, sempre dall'animo popolare.

Da molti anni l'osteria era gestita dai figli di Cosimino, Luigi e Gianfranco, ma l'impostazione è sempre rimasta la stessa. Un'osteria che riporta agli anni d'oro della tradizione e al repertorio di un’altra colonna leccese come Bruno Petrachi, amico dello stesso Cosimino. Il ristoratore fu protagonista anche nel video di "A ricciarola”.