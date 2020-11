Positivo un addetto alla mensa, il sindaco di Maglie chiude la scuola dell'infanzia e la primaria

Le chiusure si abbattono anche su Maglie. Stop alle lezioni in cinque plessi scolastici che resteranno chiusi per due giorni per un caso di positività in un addetto alla distribuzione dei pasti: si aggiunge così un'altra importante città all'elenco dei centri (piccoli e grandi) dove le ordinanze dei sindaci hanno cambiato, in queste settimane, il volto della scuola anche nel Salento.

La decisione, presa nella giornata di sabato dal sindaco Ernesto Toma non è stata indolore e ha causato preoccupazione, in particolare, tra i genitori degli alunni: la comunicazione da parte della ditta Turigest responsabile della distribuzione dei pasti, infatti, sarebbe avvenuta solo successivamente alla richiesta di notizie da parte dell'amministrazione, arrivata 10 giorni dopo. O, almeno, questo dice l'opposizione. In ogni caso un lasso di tempo in cui le mense hanno continuato a funzionare con gli altri addetti che hanno smistato i pasti facendo capo al centro cottura di via Cubaju. E così questa struttura chiude per due giorni insieme agli altri plessi: cioè quelli di via Diaz dove è presente anche la Primaria Giulio De Giuseppe, di Corso Cavour, di via Toma che ospitano altre classi dell'infanzia e di via Lanoce dove sono presenti classi della Primaria e della Media Principe di Piemonte. Una misura necessaria per effettuare la sanificazione delle strutture ma che non convince i genitori e i rappresentanti dell'opposizione di Maje noscia che questo pomeriggio, in occasione del Consiglio comunale, chiederanno probabilmente la revoca dell'affidamento per mancanza di rapporto fiduciario tra l'amministrazione e la ditta appaltante, di cui tra l'altro non c'è ancora un contratto. «Nella serata di martedì, una nostra consigliera -spiegano dalla minoranza - è stata da più parti allertata circa la presunta positività di un operatore di Turigest srl, societa che gestisce la mensa delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria di via Lanoce a Maglie. Nella giornata successiva si è ritenuto pertanto necessario allertare il sindaco, sia per le vie brevi che in via ufficiale a mezzo Pec».



A quel punto sono scattate le contromisure, arrivate comunque 10 giorni dopo dalla scoperta del contagio dell'operatore: Nella mattinata di venerdì -continuano i consiglieri- il sindaco ha fatto avere al gruppo Maje Noscia la risposta di Turigest srl, che rassicurava circa il rispetto del protocollo Covid e l'utilizzo dei dispositivi personali di sicurezza pur però confermando la positività di 3 dipendenti, uno dei quali in servizio per la società in qualità di addetto anche alla consegna dei pasti nei plessi scolastici di Maglie. Resta il rammarico per dover sottolineare che tali decisioni dovevano forse prudenzialmente essere assunte quanto meno nella giornata di venerdì e che, peraltro, la ditta Turigest srl ha fornito spiegazioni solo dopo esplicita richiesta, non avendo, da quanto ci risulta, spontaneamente messo al corrente l'amministrazione della positività riscontrata impedendo, di fatto, di intervenire immediatamente con chiusura dei plessi e relativa sanificazione».

Operazioni di sanificazione - dopo un caso di contagio - che riguarderanno anche tutte le scuole di Castro, dipendenti dall'Istituto Comprensivo di Minervino, a partire da oggi, come preannunciato dal sindaco Luigi Fersini: gli alunni non faranno lezione in presenza fino a mercoledì prossimo. I ragazzi più grandi, invece, attiveranno la didattica a distanza. Si tratta di quattro classi della Primaria e di tre classi della Secondaria di primo grado.



Sempre mercoledì torneranno in presenza gli alunni della scuola secondaria di primo grado Antonaci di Martano dopo la positività al coronavirus di uno studente. E nella giornata di oggi, dopo le chiusure degli ultimi giorni, si torna in classe anche in alcuni istituti di Copertino. Domani, invece, si tornerà a scuola a Campi.

