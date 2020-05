Acque reflue smaltite illegalmente: denuncia e sequestro nell'autolavaggio

Acque reflue smaltite illegalmente. Denuncia per i titolari di una stazione di servizio di servizio di Galatina, con annesso autolavaggio, dove il Noe di Lecce ha accertato che lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal dilavamento dei piazzali veniva effettuato in assenza della prescritta autorizzazione, mai richiesta. Inoltre, nella documentazione tecnico-amministrativa tenuta dall’azienda non vi era traccia della destinazione e del corretto smaltimento dei rifiuti speciali liquidi prodotti dall’autolavaggio, residui ed emulsioni oleose ed acque contenenti tensioattivi ed altri prodotti chimici per la pulizia dei veicoli.

Tutta l’area, comprensiva di pompe di carburante, autolavaggio, piazzali ed i depuratori, insistente su una superficie di circa 5.000 mq, è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza.

Il legale rappresentante della ditta e il conduttore del lavaggio, sono stati denunciati. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 500mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA