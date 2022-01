Acquarica, in fiamme un escavatore. Bruciato il mezzo di una ditta che sta eseguendo lavori per Acquedotto Pugliese

Fiamme nella notte ad Acquarica del Capo, comune del Sud Salento dove ha preso fuoco una macchina movimento terra di un aditta di Poggiardo.

L'intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo la mezzanotte una squadra dei Vigili del fuoco di Tricase è intervenuta in via J.F. Kennedy, località Acquarica del Capo, comune Presicce-Acquarica per domare un incendio di una macchina movimento terra.

All'arrivo sul posto, le fiamme interessavano una terna (una macchina utilizzata per eseguire lavori di scavo, riporto e movimento di materiale) della ditta Coral di Poggiardo la quale in questo periodo sta effettuando dei lavori sulla fogna nera appaltati appaltati dall'Acquedotto Pugliese. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall'evento. Le indagini, per risalire alle cause del rogo sono in fase di accertamento.