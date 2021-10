Acido sull'auto per non saldare le parcelle: imprenditore indagato

Un imprenditore leccese di 75 anni è indagato per stabilire se è vero che sia stato lui a gettare dell’acido sull’auto dell’avvocato al quale aveva rifiutato di pagare le parcelle.

La perquisizione in casa



Nelle scorse ore la sua casa è stata perquisita dai carabinieri della stazione di Santa Rosa alla ricerca dell’abbigliamento ritratto nei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti lungo la strada dove abita l’avvocato, 44 anni, di Lecce. Ed anche per verificare se avesse conservato lo stesso acido corrosivo usato per distruggere l’auto del professionista.

Il professionista si è accorto del danneggiamento la mattina dell’1 ottobre e per questo ha presentato una denuncia-querela assistito dall’avvocato Amilcare Tana.

Il rifiuto di saldare le parcelle

Gli elementi raccolti nelle 24 ore sono stati condensati in una nuova denuncia confluita nel fascicolo aperto dal pubblico ministero della procura di Lecce, Francesca Miglietta.

L’auto ha riportato danni su gran parte della carrozzeria, il movente viene ricercato nel rifiuto dell’imprenditore di saldare le parcelle per cause peraltro vinte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA