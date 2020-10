Accusato dell'omicidio del coinquilino, chiesto l'ergastolo

Ergasto richiesto alla Corte d'assise di Lecce per Rocco Pierri, 45 anni di Miggiano, accusato dell'omicidio di Maurizio D'Amico, originario di Copertino assassinato il suo coinquilino nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2001 ad Adliswill (nei pressi di Zurigo).

L'accusa ritiene che fu Pierri a uccidere D'Amico strangolandolo con una sciarpa e poi chiudendogli la testa in una busta di plastica con del nastro adesivo per soffocarlo del tutto. Pierri all’epoca dei fatti viveva in Svizzera per lavoro, e aveva trovato in una ditta di costruzioni. Con la carta di credito della vittima effettuò un prelievo di 300 franchi svizzeri, fattore che ha avvalorato per gli inquirenti l'ipotesi che l'omicidio fosse a scopo di rapina. La sentenza è attesa per oggi. L'accusa è stata rappresentata dal pm Francesca Miglietta.

Il processo iniziò nel 2013, quando a distanza di dodici anni da quell'efferato omicidio, l'imputato venne incastrato Incastrato dal Dna rinvenuto sul corpo della vittima.

Pierri si era trasferito nel Salento quando nel 2012 venne individuato a Taurisano durante dei normali controlli e si scoprì che era ricercato in Svizzera.





