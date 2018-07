Accoltellamento a Tricase, due uomini in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone sono finite in ospedale, questa sera, in seguito a una lita sfociata nel sangue: entrambi hanno riportato ferite da coltello e sono state ricoverate a Tricase, uno è in gravi condizioni. Sconosciute, per il momento, le ragioni della lite. Sembra che uno dei due abbia raggiunto l'abitazione del rivale in moto, dopodiché è nato un violento battibecco che è poi degenerato. Il fatto è avvenuto a Tricase, in via Carducci. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri della locale compagnia.