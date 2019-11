Accende un fumogeno e lo lancia in campo: denunciato un tifoso del Lecce

Avrebbe acceso e lanciato sul campo un fumogeno durante la partita Lecce-Sassuolo di domenica scorsa. Per questo motivo C.D., 32enne di Gagliano del Capo, è stato denunciato. Nel corso dei servizi di osservazione avviati dalla Digos, anche con l'utilizzo delle telecamere di sicurezza, a circa metà del secondo tempo, l'uomo è stato ripreso, in prossimità della balaustra superiore della curva Nord, mentre veniva lentamente avvolto da una nuvola di fumo da cui trapelava un bagliore rosso che andava intensificandosi; quindi, alzato un braccio, ha gettato la torcia accesa verso il campo di gioco. Il fumogeno è atterrato sulla pista di atletica che circonda il terreno di gara ed è stato subito spento da un vigile del fuoco. La successiva visione dei filmati acquisiti dalle videocamere presenti allo stadio ha permesso agli investigatori della questura di estrapolare i fotogrammi che hanno consentito di arrivare all'esatta identificazione dell'autore del gesto, per il quale è stata avviata la procedura per l'irrogazione del provvedimento Daspo da parte della divisione Anticrimine. © RIPRODUZIONE RISERVATA