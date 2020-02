Abusi edilizi sull'arenile: sequestrato il lido Kum di Roca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritenuto responsabile di presunti abusi edilizi F.Q. 32enne di Serrano, frazione di Carpignano salentino, titolare dello stabilimento Kum a Roca , marina di Melendugno. Il lido è stato sequestrato questa mattina dagli agenti della polizia provinciale, che hanno eseguito il provvedimento richiesto dal pubblico ministero Alessandro Prontera e disposto dal gip Giulia Proto.Gli inquirenti ritengono che nell'area occupata dalla struttura, per oltre 4mila e 616 metri quadrati, sarebbero stati effettuati interventi abusivi per realizzare ristorante, bar, cucina e servizi igienici. Tutto in assenza del permesso di costruire, del nulla osta delle Autorità preposte al vincolo e dei titoli demaniali rilasciati del Capo di Compartimento: le strutture, oltre tutto, anziché essere amovili, erano fisse e dunque, secondo l'accusa, totalmente incompatibili con l'area in cui il Kum si trova.