Il padre abusa della figlia di 7 anni, la madre lo copre: «Così impari a comportarti bene»

Bimba di 7 anni violata nella sua intimità, padre e madre rischiano il processo. Nel fascicolo aperto grazie alla segnalazione della scuola, il padre con l'accusa di averla toccata e baciata. Con l'accusa di essere stato capace persino di farle del male con degli utensili di casa.La madre invece risponde di non avere fatto nulla per fermare quel padre a cui l'inchiesta del pubblico ministero della Procura di Lecce , Stefania Mininni, attribuisce comportamenti avulsi dall'amore paterno. Nulla avrebbe fatto la madre per proteggere la bambina dal trauma di quelle violenze ed anzi risponde di avere affermato che così avrebbe imparato a comportarsi bene. Complice, insomma.Queste ed altre circostanze saranno discusse il 24 novembre davanti al giudice per l'udienza preliminare Michele Toriello che valuterà se accogliere o meno la richiesta della Procura di mandare a processo quei genitori e la istanza di non luogo a procedere degli avvocati difensori Roberto Rella e Fabrizio Pisanello. Fase filtro delle conclusioni dell'inchiesta che vedrà anche la partecipazione del curatore speciale della bimba, l'avvocato Simona Guido.I fatti che dovrà valutare il giudice sono quelli raccontati dalla bambina nel corso dell'incidente probatorio di marzo e di aprile di due anni fa, la consulenza sulle condizioni di salute psichica redatta dalla psichiatra e criminologa Mariangela Pascali, la consulenza informatica dell'ingegnere Claudio Leone sui telefoni ed i computer sequestrati dai poliziotti della Squadra mobile, la relazione dell'avvocato Guido nonché la segnalazione arrivata alla Procura per i minorenni dalla scuola frequentata dalla bambina.Arrivò agli inquirenti a gennaio di tre anni fa, quella segnalazione, dopo che una maestra notò che la bimba da qualche giorno era particolarmente turbata. Con un approccio adeguato all'età dell'infanzia riuscì a farle svelare cosa c'era che non andava: con la spontaneità di una bambina di sette anni, le riferì come si sarebbe comportata con lei il padre in quei giorni.Fatti gravi, fatti da dovere necessariamente segnalare all'autorità giudiziaria. Parallelamente il Tribunale per i minorenni ha aperto un fascicolo per valutare se ci fossero i presupposti per tutelare la bimba affidandola ad una casa protetta, le indagini penali sono state affidate invece ai poliziotti della Squadra mobile.