Sono iniziati questa mattina gli abbattimenti di quattro immobili abusivi nelle marine leccesi.La demolizione d'ufficio di quattro immobili realizzati abusivamente nel territorio delle marine leccesi e già acquisiti al patrimonio dell'Ente riguarda un fabbricato di 54,5 metri quadri a Torre Rinalda, realizzato su piattaforma di 245,00 metri quadri; due a Torre Chianca, uno di 54,50 metri quadri e uno di 75, realizzato su piattaforma in cemento di 122,00 metri quadri più un garage annesso di mq 52,00; uno a Frigole di mq. 181,00."La demolizione di un'abitazione abusiva nel bacino d’acqua di Torre Chianca è una forma di risarcimento al paesaggio, alla natura, alla bellezza, alla comunità - commenta il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini -. Siamo sempre in debito, purtroppo: tante, troppo le violazioni compiute negli anni. Ma questo non deve impedirci di provvedere - un provvedimento alla volta - a riaffermare l’importanza nel l’osservanza delle regole e la tutela dell’interesse pubblico".