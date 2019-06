A tutta velocità nell'area di servizio, poi lo schianto: incidente lungo la statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' entrato a tutta velocità nell'area di servizio, andando a schiantarsi contro la colonnina del self service. Incidente questa mattina lungo la strada statale Lecce-Maglie e, precisamente, nell'area di servizio Esso all'altezza dello svincolo per Cavallino.Un suv bianco ha travolto la colonnina del self service rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto una squadra di medici del 118 in ambulanza, per soccorrere l'automobilista.Aggiornamenti nelle prossime ore.