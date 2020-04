A passeggio dopo pranzo per le strade di Gallipoli: multe di 400 € a testa per 3 ventenni

E' costata una multa di 400 euro a tre ragazzi di 20 anni la passeggiata nel dopo pranzo di Pasqua per le vie di Gallipoli. Nel pomeriggio di ieri le pattuglie del Commissariato di polizia li hanno fermati durante i controlli straordinari per contenere il rischio di contagio da coronavirus.



Alla richiesta degli agenti per quali ragioni stesssero a passeggio, in compagnia e lontani dalle rispettive abitazioni, i tre amici hanno dichiaratodi essere stati un po' al parco Carlo Massa e di stare rientrando a casa.

Non sussistendo le motivazioni previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, i tre giovani, che peraltro non rispettavano la distanza di un metro l'uno dall'altro e non indossavano neanche guanti e mascherine, tranne uno che aveva solo una mascherina, sono stati sanzionati con una contravvenzione di 400 ciascuno.



Nella giornata di Pasqua la polizia ha controllato 492 persone, 29 delle quali sanzionate per non aver rispettato i divieti. Tra i denunciati vi sono molti che facevano attività fisica a diversi km da casa, ma anche coppie che si recavano a dare gli auguri ad amici o alle seconde case. Inoltre sono stati controllati 171 esercizi commerciali. In particolare sono stati presidiati tutti gli accessi alle marine, ai laghi e alle pinete, controllando il traffico in entrata ed in uscita.



A Taurisano, inoltre, c'è chi è andato in giro non per svago ma per rubare legna. I poliziotti del Commissariato hanno fermato un uomo che in macchina si stava portando dietro 30 tronchi. L’uomo, insofferente e molto agitato, alla domanda degli agenti da dove avesse prelevato la legna, dava inizialmente risposte evasive ma dopo è stato costretto a riferire la verità: la legna l’aveva rubata da un terreno del comune di Ruffano. A questo punto, gli agenti si sono fatti accompagnare sul posto e dopo aver contattato il proprietario, gli riconsegnato il maltolto. © RIPRODUZIONE RISERVATA