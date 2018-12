Sbaglia manovra e finisce in mare con l'auto: salvo per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata questa sera a Santa Maria di Leuca. Un francese di 71 anni è finito nelle acque del porto mentre faceva manovra alla guida di una Citroen.L'auto ha cominciato a scendere giù sul fondo, l'uomo tuttavia ha avuto la prontezza di uscire dall'abitacolo prima di restare intrappolato.A prestargli i primi soccorsi sono stati alcuni pescatori, intenti a controllare le attrezzature prima di prendere il mare aperto per calare le reti.Non c'era nessun altro con lui in macchina, ha dichiarato l'uomo ai carabinieri, alla Guardia costiera, al personale del 118 ed ai vigili del fuoco. Tuttavia è stato ritenuto opportuno fare intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco, anche per verificare il punto esatto in cui l'auto si è adagiata sul fondo. Sia per segnarla alle barche in transito che per cominciare a valutare cosa fare per recuperarla.