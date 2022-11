A pesca nell'area protetta nonostante il fermo: multati due pescatori

Continuano i controlli in Area Marina Protetta a Porto Cesareo. Questa mattina il personale della Capitaneria di Porto di Gallipoli e dell’Ufficio Locale marittimo di Torre Cesarea, con la collaborazione dell’Area Marina Protetta, ha accertato diverse irregolarità che sono state prontamente sanzionate.

In particolare, in occasione della sospensione dell’attività di pesca professionale e quella sportiva che ha avuto inizio lo scorso 7 novembre e che terminerà il prossimo 7 dicembre si è accertata la presenza di un pescatore a bordo di un natante intento in attività di pesca con canna. L'uomo è stato sanzionato con una multa da 206 euro. Un altro pescatore, un sub, praticava attività di pesca in apnea provvisto di fucile subacqueo. All'uomo è stata comminata la stessa sanzione e in più si è proceduto al sequestro dell’attrezzo e delle dotazioni personali subacquee.

A pesca subacque senza galleggiante

Inoltre, nella giornata di sabato il personale della Guardia Costiera di Gallipoli nell’ambito di un pattugliamento terrestre a Sud, località Torre San Giovanni, ha constatato a 30 metri circa dalla costa nello specchio acqueo prospiciente Corso Annibale, la presenza di un subacqueo sportivo privo del prescritto segnale galleggiante, fondamentale per la salvaguardia della propria incolumità.