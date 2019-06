A Milano e Padova i rifiuti di metà Salento: rincaro del 50 per cento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Puglia due impianti di compostaggio chiusi e frazione organica in partenza per il Nord: emergenza rifiuti scongiurata. Ma a pagare il conto più salato potrebbero essere i cittadini: visto che il costo del conferimento passerà da 140 euro a 220 euro a tonnellate (un aumento di quasi il 50%), il rischio è di un altro aumento della Tari, dopo quello registrato già quest'anno.Sindaci salentini e Anci Puglia sul piede di guerra contro la Regione. Ma il commissario dell'Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti Gianfranco Grandaliano fa sapere: «Con il governo regionale stiamo lavorando per individuare una soluzione utile a evitare che i costi di questa situazione contingente gravino sui Comuni e sui cittadini». Ma tant'è. Il rischio che la tassa sui rifiuti dal 2020 registri una nuova, pesante impennata è più che concreto. E ha origine dal sequestro dell'impianto di compostaggio Aseco di Ginosa.Ma anche dalla chiusura anticipata dell'impianto Maia Rigenera di Lucera che proprio in questi giorni ha sospeso l'attività di ritiro della frazione organica e resterà inattivo fino alla fine dei lavori di adeguamento degli impianti. Con due impianti di compostaggio chiusi (su 5 presenti nell'intera regione), il rischio di una nuova emergenza rifiuti sembrava più che concreto. Buona parte della frazione organica di 46 comuni (su 97) della provincia di Lecce sino allo scorso aprile veniva conferita proprio a Ginosa che raccoglieva 80mila tonnellate di umido. E ora in Puglia restano in funzione soltanto gli impianti di Laterza, Manduria e Modugno. Impianti che non sono sufficienti, tuttavia, ad assicurare il trattamento della frazione umida conferita da tutta la regione.A fronte di un fabbisogno di conferimento di 7mila tonnellate settimanali da tutta la regione, infatti, i tre impianti attivi possono ricevere solo 4mila tonnellate. Che fine faranno, dunque, le 3mila tonnellate a settimana di umido che gli stabilimenti di compostaggio non sono in grado di trattare? Per fronteggiare l'emergenza nelle scorse ore Ager ha contattato alcuni impianti di compostaggio fuori regione. E a dare la disponibilità ad accogliere la frazione organica in esubero sono stati tre impianti di Milano, Padova e Pordenone. Ma ora bisognerà attivare alcuni centri di trasferenza (già individuati a Cerignola, Brindisi e Galatone) che riceveranno la frazione organica, caricheranno l'immondizia a bordo dei camion e la faranno partire per il Nord. A Galatone a farsi carico della raccolta dell'organico sarà la Cave Marra Ecologia srl. Una decisione che, però, il sindaco Flavio Filoni contesta con decisione. Dal Comune è già partita la richiesta di un incontro urgente con Grandaliano.Un piano anti-emergenza che, tuttavia, comporta costi considerevoli da subito. Se sino a ieri, infatti, smaltire una tonnellata di rifiuto organico costava ai Comuni, e dunque ai cittadini, 140 euro, da oggi le tariffe aumenteranno di quasi il 50%. Sì, perché smaltire la stessa tonnellata di organico al Nord ha un costo che oscilla tra i 210 e i 220 euro. Una mazzata a carico dei contribuenti con cui i cittadini potrebbero ritrovarsi a fare i conti già dal prossimo anno. Con il pagamento della nuova Tari, dunque. Un'ipotesi che allarma i sindaci e fa finire ancora una volta sul banco degli imputati il governo regionale di Michele Emiliano. «Toccherà proprio ai comuni dice Gianni Stefano, sindaco di Casarano e vicepresidente di Ager e Anci Puglia farsi carico di questa maggiorazione dei costi sul prossimo piano economico e rideterminare le tariffe della Tari proprio in relazione a questo aumento.Alla fine a pagare il prezzo più salato saranno i cittadini, ma anche i sindaci che, come sempre, saranno additati come coloro che aumentano i tributi. In realtà, se c'è una responsabilità è tutta imputabile alla Regione che ha gestito e continua a gestire il ciclo dei rifiuti in maniera disastrosa. E ancora una volta ci troviamo a dover rincorrere le emergenze». Di situazione emergenziale, o meglio, di contingenza parla anche Grandaliano. In relazione agli aumenti della Tari, tuttavia, il commissario prova a gettare acqua sul fuoco: «A seguito del sequestro di Aseco e dell'anticipo della chiusura dell'impianto di Lucera ci siamo subito attivati per individuare una destinazione alternativa provvisoria fa sapere .Una situazione che riguarda numerose altre regioni d'Italia. Sull'ipotesi di un aumento delle tariffe e vista l'eccezionalità e la contingenza della questione, assieme all'ufficio di presidenza e al Capo di Gabinetto della Regione ma anche con gli assessorati regionali di riferimento e il presidente di Ager stiamo valutando soluzioni alternative per evitare che queste maggiorazioni ricadano sui cittadini». Si vedrà. Intanto i primi camion carichi di rifiuti umidi già nei prossimi giorni prenderanno la strada del Nord Italia. E i viaggi proseguiranno sino a data da destinarsi.