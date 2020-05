Di corsa nello scempio e nell'inciviltà: ecco la strada trasformata in discarica

Decine di cumuli di rifiuti lungo via Vecchia Surbo, a Lecce, ai tempi dell'emergenza sanitaria. Lo spettacolo è indecoroso lungo la strada in mezzo alla campagna, frequentata dai residenti per le passeggiate e per fare jogging e che sarebbe un luogo ideale per fare prendere un po' d'aria ai bambini, se non fosse invasa dalla spazzatura.



La segnalazione arriva proprio dai residenti che lamentano di avere visto cadere nel vuoto le richieste fatte all'amministrazione comunale e alla Monteco. Le email sono state inviate - precisano - all'ufficio Ecologia, senza tuttavia che nulla sia stato fatto o ottenuto.



Dai sacchetti della spazzzatura alle lastre di eternit, una vecchia poltrona e l'immancabile materiale di risulta edile: c'è di tutto. E con il caldo quella discarica a cielo aperto inizia a provocare olezzi e odori nausabondi.



Da domani, peraltro, sarà nuovamente possibile riprendere a fare attività fisica individuale, non necessariamente nei pressi dell'abitazione di residenza. Quei chilometri fra due lembi di campagna, in piena primavera, meriterebbero altre cure.