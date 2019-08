A fuoco il gazebo di un bar, ennesimo attentato in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo atto intimidatorio ai danni di un locale leccese, fortunatamente sventato sul nascere dall'arrivo di una pattuglia di un'agenzia di vigilanza. Ad essere preso di mira il bar Twin Towers, su viale Japigia: intorno alle 3.45 una pattuglia della Alma Roma stava passando in zona, quando ha notato una Mini allontanari a gran velocità dal locale. Subito dopo, dal pavimento del gazebo si sono levate le fiamme: un principio di incendio che però si è spento sul nascere, probabilmente perché i malviventi non hanno avuto il tempo di cospargere di benzina tutto il gazebo. Non è stato dunque necessario nemmeno l'intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia, per avviare le indagini, e il proprietario del locale.