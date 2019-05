A casa per il rischio infiltrazioni: il giudice reintegra il figlio del boss

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reintegrato dal giudice del lavoro dopo essere stato licenziato perché i suoi trascorsi giudiziari avrebbero potuto rendere concreto il rischio di infiltrazioni mafiose nell'azienda sotto la lente di ingrandimento delle interdittive prefettizie. Lo dice una sentenza di primo grado che ha riguardato un 34enne figlio di un boss della Sacra corona unita. E incappato anche lui nelle maglie della giustizia, ma venendo infine assolto dall'accusa di associazione mafiosa.Una sentenza che non riguarda solo quel singolo lavoratore, ma che viene guardata con attenzione anche da tutti quei dipendenti licenziati negli ultimi mesi dalla Gialplast a seguito dell'interdittiva antimafia. Ed anche dagli altri lavoratori con trascorsi fra la criminalità che si sono visti recapitare a casa la lettere di fine rapporto dalle aziende che lavorano con le amministrazioni pubbliche: licenziamenti preventivi, a fronte quasi sempre di sentenze di condanna passate in giudicato.Un orientamento criticato dal giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, Francesca Costa, con la sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento adottato dalla Igeco il 9 febbraio dell'anno scorso per quel dipendente. E che ha fissato in 15 mensilità il risarcimento: «Non è esigibile che l'imprenditore si sottragga agli obblighi assunzionali per ragioni soggettive (e non oggettive), in assenza di previsioni di legge che vietino l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto di lavoro. O comunque di informazioni qualificate, in quanto provenienti dalla Prefettura o dagli organi di polizia, che rendano verosimile la sussistenza del rischio che l'assumendo possa essere un cavallo di Troia delle associazioni mafiose. O anche semplicemente un soggetto controindicato».Il giudice ha peraltro ricordato nelle 23 pagine della sentenza, che quel dipendente era stato assunto in virtù della clausola sociale poiché la Igeco era subentrata alle altre imprese addette alla raccolta dei rifiuti nel Comune dove prestato servizio il figlio del boss.Dunque, la sentenza riguarda proprio uno dei casi citati dall'amministratore della Igeco, Cinzia Ricchiuto, quando la società di famiglia fu colpita dalla interdittiva antimafia della Prefettura di Roma (pende il ricorso al Tar Lazio): siamo fra l'incudine ed il martello. Licenziamo i dipendenti con trascorsi giudiziari ritenuti incompatibili per una azienda che ha rapporti con le amministrazioni pubbliche, ma poi vengono reintegrati il giudice del lavoro.Il provvedimento fu adottato dalla società dopo che il 19 gennaio dell'anno scorso la Prefettura di Roma dispose una verifica ispettiva per chiarire se ci fossero o meno i presupposti perché si materializzasse il rischio di infiltrazioni mafiose. Anche solo attraverso gli operai addetti alla raccolta dei rifiuti. Fra questi fu preso in considerazione il caso del figlio del boss.Mafioso? No. Per mafia era stato condannato in primo e secondo grado, per essere poi assolto in Cassazione dopo un nuovo passaggio (per rinvio della prima Cassazione) alla Corte di Appello di Lecce. Un anno e quattro mesi di reclusione per favoreggiamento, senza menzione nel casellario giudiziale essendo un pena irrisoria.Comunque trascorsi e parentele rischiose, non più nell'ottica della giustizia penale ma di quella amministrativa. A questo proposito Il giudice del lavoro ha sottolineato il rischio di fargli pagare le responsabilità di altri: «Si tratta in fondo - prima ancora che di un basilare principio giuridico - di un principio umano universale: le colpe dei padri non ricadano sui figli». E ha ricordato anche che un licenziamento sia equiparabile ad una condanna penale per le conseguenze che può avere sulla vita di una persona.