Il 300mila è il bar migliore d'Italia secondo Gambero Rosso. E Mezzo Quinto per lo Street Food, tra le pizzerie la migliore è 400 gradi

Dominatore incontrastato della classifica pugliese da 13 anni, e ancora unico esponente della specialissima classifica che va sotto la dicitura “Tre Tazzine & Tre Chicchi”, massimo riconoscimento della guida di riferimento: il “300mila Lounge Bar”, che si conferma tra i migliori bar d’Italia secondo il Gambero Rosso.

Il locale di Davide De Matteis, situato com’è noto all’incrocio tra via Liborio Romano e via 47° Reggimento Fanteria, sbaraglia dunque da Lecce, anche quest’anno, tutti i concorrenti pugliesi; in perfetta sintonia con “Mezzo Quinto - Cibo di strada”, che sempre da Lecce - e nella fattispecie da via degli Ammirati - svetta invece nella categoria Street Food della guida diretta da Laura Mantovano.

Le pizzerie

La migliore pizzeria premiata con tre spicchi invece è 400 Gradi a Lecce dove si possono gustare «più di quaranta pizze, tra le Margherite, le Bianche, le Rosse, quella del giorno e la gourmet. In stile napoletano, con impasto fatto con biga, farina di grano tenero tipo 1, 24 ore di fermentazione, cornicione pronunciato, ben cotte nel forno elettrico, grande digeribilità e sapore», si legge nella guida.