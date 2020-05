"Thimoeides", dalla terrazza del Castello Aragonese di Castro musica e luminarie per promuovere il territorio e fare beneficenza

Ultimo aggiornamento: 15:40

Fissate la data in agenda: 2 giugno 2020. Luogo: Castro. Ora: 19. Si balla sulla terrazza del Castello Aragonese con Thimoeides, format nato da un’idea di Marco Giorgino e Francesco Presicce, con l'obiettivo di fare qualcosa di diverso, di innovativo sebbene totalmente compatbile con le norme restrittive imposte dalla pandemia COVID-19.Così, proprio castelli e dimore storiche, saranno le locations designate per il progetto con la speranza di vederle un giorno piene di gente e del popolo della notte. Elemento distintico e suggestivo del progetto saranno anche le luminarie, simbolo della tradizione folcloristica salentina, anch’ esse portatrici di un preciso messaggio. Al centro della scena, sul torrione principale del castello Aragonese si esibirà il Dj Marco Giorgino, enfant prodige della scena musicale salentina nonché resident dj di Samsara e Rio Bo di Gallipoli, con un set musicale di circa un’ora, al quale sarà affiancato virtualmente Riccardo Celletti, noto speaker radiofonico e vocalist delle notti romane.LEGGI ANCHE: Mascherine all'ingresso e in pista distanziati: discoteche pronte a riaprire Alla storicità del castello si contrappone il progresso musicale, che come per le luminarie segue l’innovazione dei tempi con uno sguardo al passato, come un filo conduttore, la musica sarà il mezzo che vi condurrà in un viaggio sensoriale senza precedenti, con lo sfondo della suggestiva baia di Castro illuminata dal tramonto. Il tutto potrà essere seguito in diretta streaming, su facebook ed instagram, solcando virtualmente anche i confini nazionali e sbarcando in Inghilterra.Thimoides sarà trasmesso in streaming sulle pagine di Samsara Beach di Gallipoli e Riccione, David Cicchella, Blubay e Molo di Castro, De Cagna Luminarie, Void Italia e UK, Diffusione Stereo, Riccardo Celletti, Castro la perla del Salento, Leccenight, Caramelle Summer Disco di Pavia e Poser Torino.Il comune di Castro, ha dimostrato piena disponibilità per la fruibilità dei luoghi, Giuseppe De Cagna e la sua ditta De Cagna Luminarie hanno allestito il suolo calpestabile della quasi totalità della superficie superiore del castello, garantendo una spettacolare composizione apprezzabile dalle riprese aeree effettuate da Paolo Laku, Federico Vergallo per la regia video, la Music Service per la strumentazione, Marco Giorgino per la sua musica e Riccardo Celletti per la sua fantastica voce.L'evento, dedicato al dj salentino scomparso Osvaldo Dell’Anna, sarà anche un'occasione di beneficenza: durante il live streaming ci sarà un banner fisso con gli estremi di uno nota associazione benefica salentina, tramite la quale si potranno effettuare donazioni a favore delle famiglie salentine meno fortunate.