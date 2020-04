TUGLIE IL SINDACO NEGA IL PERMESSOBufera sul sindaco di Tuglie, Massimo Stamerra, che ha negato all’associazione Tuglie Bene Comune la diffusione di Bella Ciao con altoparlante per le strade del paese. Alla richiesta di spiegazioni, vista anche l’autorizzazione data invece nei giorni precedenti alla circolazione di un’auto che diffuso con altoparlante le note de “lu lazzarenu”, Stamerra ha risposto che la celebrazione del 25 aprile “non può assumere il valore di una manifestazione condivisa, sia perché si colloca al di fuori delle celebrazioni del nostro paese, sia perché, se il comune volesse organizzare per domani le celebrazioni, lo potrebbe fare con la sola partecipazione eventuale delle locali associazioni partigiane”.

GLI APPUNTAMENTI DELLA GIORNATA

Dalle 15, ancora, flash mob con tricolori alle finestre e sui balconi e canti patriottici. Iniziative in programma anche a Nardò dove nei mesi scorsi la richiesta del sindaco Pippi Mellone di commissariare l'Anpi Lecce aveva sollevato non poche polemiche. Di contro, Anpi, Arci, Cgil avevano annunciato la volontà di organizzare proprio nel Comune salentino un evento nazionale in occasione della Liberazione. «Le misure di precauzione in vigore ci impediscono di celebrare il 25 aprile come facciamo ogni anno, in piazza, tra la gente, con le cerimonie consuete ha fatto sapere nelle scorse il presidente del Consiglio comunale Andrea Giuranna. Noi vogliamo mettere al centro della Liberazione il nostro tricolore e faremo in modo che caratterizzi questo particolarissimo 25 aprile».