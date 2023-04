Liberazione, cerimonia in piazza Partigiani a Lecce. Tutti gli eventi

Tanti gli appuntamenti oggi a Lecce per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione, tutti animati dal ricordo che si lega saldo alla consapevolezza del passato e alla necessità della memoria. Si comincia con la manifestazione organizzata dalla Prefettura con la collaborazione delle istituzioni civili e militari della provincia, d'intesa con il Comitato Provinciale per la valorizzazione della Cultura della Repubblica, che prenderà avvio alle 9 in piazza Partigiani. L'evento si articolerà in due momenti: il primo, di carattere prettamente istituzionale, vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari e sarà arricchito da momenti musicali a cura dell'orchestra di fiati del Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce. Poi, al termine della cerimonia istituzionale, la commemorazione proseguirà con gli interventi dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Teatro all'aperto



Festeggiamenti anche a firma di Fillea Cgil di Lecce, che ha organizzato, in collaborazione con Cgil Lecce, il circolo leccese di Anpi, Udu Lecce e Oikos Sostenibile, una serata di teatro all'aperto offerta alla cittadinanza «per riscoprirsi comunità e celebrare una data fondamentale per la rinascita democratica dell'Italia». L'evento ha già registrato il tutto esaurito (l'accesso è riservato ai titolari di prenotazione gratuita): appuntamento alle 18 presso le Tagghiate Urban Factory di Lecce (via dei Ferrari) «per una birra antifascista e la possibilità di tesserarsi all'Anpi, che sarà presente con un suo banchetto». Il sipario si alzerà alle 20, quando verrà messo in scena lo spettacolo "Gramsci Antonio detto Nino" di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno (produzione Ura Teatro). «Il 25 Aprile è la festa di tutti coloro che si riconoscono nei valori democratici e nel ricordo vivo della lotta partigiana che liberò il Paese dalla vergogna del fascismo - spiega il segretario generale della Fillea Cgil Lecce, Luca Toma -. Mantenere viva la memoria, anche nel ricordo di chi come Gramsci non poté assistere alla liberazione perché vittima della violenza fascista, è un dovere che sentiamo di alimentare quotidianamente». Lo spettacolo "Gramsci Antonio detto Nino", che racconta frammenti della vita di uno degli uomini più preziosi del Novecento, è stato realizzato con la collaborazione artistica di Fabrizio Pugliese, la consulenza scientifica di Maria Luisa Righi e Fondazione Gramsci. Sul palco ci sarà l'autore Fabrizio Saccomanno.

Il Tricolore storico alla Cisl



In campo anche la Cisl di Lecce che espone oggi il Tricolore storico e ricorda le partigiane e i partigiani salentini. Nella sede di Viale della Libertà, testimonierà il suo senso di gratitudine e riconoscenza verso gli eroi e i martiri della Resistenza, in particolare salentini, attraverso l'esibizione del Tricolore storico conservato in una teca, presso la sede provinciale, e datato 1950, anno di fondazione della Cisl nazionale e della Cisl salentina. Nell'occasione, come detto, saranno ricordate le partigiane e i partigiani salentini attraverso il racconto delle loro vite: Maria Teresa Sparascio, staffetta partigiana di Tricase; Aida Caggiula di Parabita; le sorelle Adele e Amelia Mileo di Lecce; Ugo Baglivo di Alessano, fucilato alle Fosse Ardeatine; Emanuele Caracciolo, regista cinematografico incarcerato a Regina Coeli e ammazzato con un colpo di pistola alla nuca; il tenente colonnello Giuseppe Izzo di Presicce; Fernando Bernardini di Sannicola, ufficiale del Reggimento San Marco; Cosimo Di Palma, ufficiale campiota dell'Aeronautica Militare; Giuseppe Sozzo di Surbo, poeta e pittore, prigioniero dei lager prima in Polonia e poi Germania (tutti insigniti con le Medaglie d'Oro al Valore). E con loro, i tanti partigiani contadini, operai, professionisti e semplici cittadini, i figli salentini delle famiglie Stampacchia, Pandiani, Mellone, Sozzo, Gigante, Refolo e Arditi «che dalla terra d'Otranto hanno dato l'indimenticato e indimenticabile contributo alla Liberazione dell'Italia». Proprio per ricordare questi nomi gloriosi, negli anni scorsi la Cisl di Lecce aveva aderito all'iniziativa nazionale dell'Anpi, "Strade di Liberazione", con cui si posava un fiore sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate alle partigiane e ai partigiani italiani. A seguire, una nutrita delegazione della Cisl di Lecce confluirà nella manifestazione che si terrà in piazza Partigiani.