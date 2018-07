118 ancora in tilt, seconda giornata di disagi Mistero sul guasto: arriva il super tecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora in tilt il 118 nel Salento. Il guasto alla centralina telefonica - che ha messo ko il numero nella giornata di ieri dalle 13.30 alle 20 - non è stato ancora riparato. In queste ore è in arrivo da Napoli un super tecnico che cercherà di capire qual è l'intoppo che ha messo fuori uso le 90 linee telefoniche dedicate al 118 nel Salento.Solo grazie alla generosità della centrale operativa di Taranto, su cui ora sono state dirottate le chiamate, il servizio ora funziona. Ma con grandi disagi. Disagi per gli operatori di Taranto che devono sobbarcarsi del lavoro extra e disagi anche per gli utenti che da Taranto vengono poi dirottati con un'altra chiamata a Lecce.Insomma un bel caos. Sino al ripristino del funzionamento della centrale operativa di Lecce, oltre al 118 dove risponde Taranto, per ogni emergenza sanitaria sono attivi i numeri 0832/352367; 0832/359666; 0832/354532; 0832/354200; 0832/352758.