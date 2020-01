Capodanno al lavoro, dai petardi all'abuso di alcol e droghe: 102 interventi delle ambulanze del 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun ferito da petardi soccorso dai sanitari del 118 nella notte appena trascorsa, quella di San Silvestro. Nel Salento si conferma dunque la tendenza all'uso sempre più ridotto e prudente dei petardi.Complessivamente sono stati 102 gli interventi gestiti dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce . Tra questi, i soccorsi per cinque incidenti stradali. Undici gli interventi per casi di ebbrezza alcolica, due quelli che hanno riguardato altrettanti minori. Uno, infine, per eccessiva assunzione di droga.