Sotto sequestro chili di "bianchetto", multato un pescatore di frodo

Sotto sequestro ottanta chili di novellame di sarda, meglio conosciuto come "bianchetto". E per un pescatore di frodo scatta una multa da quattromila euro. In azione a Taranto, la Capitaneria di Porto che l'altra sera ha notato movimenti sospetti in piazzale Democrate, nella zona di Porta Napoli, nei pressi del ponte "Sant'Egidio".

I militari hanno controllato un furgone ed hanno trovato all'interno 9 vaschette di polistirolo con il novellame.

La pesca del bianchetto, che prima del 2016 costituiva reato, è severamente vietata in quanto gravemente dannosa per l’ecosistema marino. L’intero habitat marino, infatti, subisce danni importanti a causa della mancata riproduzione del novellame, che a sua volta provoca effetti collaterali su tutta la flora e la fauna marina. A ciò si aggiunge il fatto che il prodotto della pesca illegale sfugge a qualsiasi controllo sanitario e quindi può costituire serio pericolo per la salute pubblica.

La Guardia Costiera ha sequestro l’intero quantitativo di prodotto ittico ritrovato e, dopo gli accertamenti del caso, lo ha prontamente rigettato in mare.

