Rubava solo cioccolatini, in trappola ladro goloso

Tradito dalla passione per i cioccolatini. Un giovane ladro è stato bloccato in un supermercato di Taranto mentre tentava di uscire portandosi dietro, senza pagare, diverse scatole di cioccolatini. Un bottino per un valore di 120 euro che però è stato notato dal personale di sorvegliaza. Il giovane, un tarantino di 25 anni, è stato bloccato e sul posto sono piombati gli agenti della squadra Volante. Al loro arrivo i poliziotti hanno appreso che lo stesso ragazzino, nei giori scorsi, aveva tentato di rubare altre scatole di cioccolato insieme a due complici. La conferma delle "imprese" del ladro goloso è arrivata dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Così il giovane è stato arrestato con la contestazione di furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA