Quattro chili di droga nel bidone della differenziata, arrestato

Ha scelto come nascondiglio dell'hascisc il bidoncino della raccolta differenziata. Anche in quel cestino, però, sono andati a guardare i poliziotti della squadra Mobile di Taranto che hanno scovato ben 40 panetti di droga per un totale di circa quattro chili. Per il proprietario di casa, quindi, sono scattate le manette e poco dopo si sono spalancate le porte del carcere. In cella un tarantino di 39 anni, senza precedenti alle spalle. Da alcuni giorni gli agenti erano sulle sue tracce e l'altro giorno hanno perquisito la sua abitazione di Talsano. All'interno del box hanno trovato quel bidoncino zeppo di droga. I quattro chili di hascisc sono stati subito sequestrati e il 39enne è stato arrestato in flagranza di reato. © RIPRODUZIONE RISERVATA