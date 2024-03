MoltoDonna, rovesciare gli stereotipi

"Rovesciare gli stereotipi". Torna l'appuntamento con MoltoDonna in diretta streaming dallo studio TV Messaggero sui siti del Messaggero, del Gazzettino, del Mattino, del Corriere Adriatico e del Quotidiano di Puglia.

Apriamo l'anno con una dichiarazione d'intenti: obiettivo del 2024 è rovesciare gli stereotipi di genere. Mentre il mondo è scosso da tensioni e conflitti e 2 miliardi di persone andranno alle urne in tutto il mondo, come sta cambiando la condizione delle donne? Il focus sul mondo femminile si orienterà in diversi settori, scienza, cultura, lavoro ed economia, per registrare cambiamenti ed evoluzioni e verificare che la normalità oggi è donna. Modernano il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti e Alessandra Spinelli, responsabile degli inserti Molto.

Ore 11.00 Women al work

Ospiti Laura Cavatorta, membro del CdA di INWIT, Unieuro e Snam; Anita Falcetta, fondatrice di Women of Change Italia

Ore 12.00 Women in data science

Ospiti Bianca De Teffé Erb, director Data & AI Ethics Leader di Deloitte; Tiziana Catarci, direttrice Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale "A. Ruberti", Sapienza Università di Roma

Ore 14.00 Women on stage

Ospite l'attrice Ludovica Martino

Ore 15.00 Women on stage

Ospite Sara Drago, attrice

Ore 16.00 Women in politics

Ospite Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità del Comune di Roma