Grande Fratello, Angelo Sanzio choc: «Alberto Mezzetti? Ci ha infastidito con la sua puzza di...»

Ilha appena chiuso i battenti e le polemiche tra gli ex inquilini della Casa ancora non accennano a placarsi. Su Leggo.it le ultime notizie. Nell'occhio del ciclone ci finisce anche il vincitore, che avrebbe ricevuto un'accusa choc daCome riporta il sito Gossipblog.it , Alberto in un'intervista al Giornale avrebbe riservato parole al vetriolo per gli ex coinquilini. «. Una scena del genere non andrebbe mandata in onda in prima serata. Per me, sarebbe stato più saggio censurarla.. È una donna prepotente e indisponente. Non mi piace.Con i suoiha infastidito tutto il gruppo.Il rispetto agli altri non deve essere mai messo in discussione», avrebbe commentato il Tarzan di Viterbo.Ma Angelo non l'avrebbe presa bene e avrebbe replicato con una dichiarazione poco elegante: «Alberto sai che ti dico? Io con i miei atteggiamenti ironici avrò anche infastidito la Casa, ma tu c’hai infastidito con quellache ti ritrovi! A, ma che vuoi?». Il vincitore del Gf 15 risponderà alle offese? Staremo a vedere.