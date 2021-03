Tutti in forma con la ginnastica soft con effetto detox

L’ultimo trend in fatto di allenamento soft, rilassante e riequilibrante per il corpo e la mente si chiama Body Balance, e si può praticare anche comodamente a casa, magari affidandosi ad un tutorial web. Su YouTube ci sono diversi canali dedicati al fitness che mostrano lezioni di questa disciplina, adatte anche ai principianti. E ci sono numerose app, con semplici esercizi per ogni età. Il Body Balance miscela in un’unica pratica elementi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati