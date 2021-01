Ciak al Dea Fazzi di Lecce, ma nella fiction diventa un ospedale di Bari. E spunta anche un bar

Il Dea Fazzi di Lecce diventa un ospedale di Bari. E' la sorpresa della fiction "Fino all'ultimo minuto" girata nel capoluogo salentino con Bianca Guaccero e Marco Bocci nel ruolo di protagonisti. Negli ultimi giorni una parte dell'hall del presidio sanitario leccese è stata trasformata in set: la curiosità è che nella serie televisiva diventerà l'ospedale "Nicola d'Apolito" (nome immaginario, ovviamente) di Bari con tanto di indicazioni e di allestimenti. Tra questi un totem, gli adesivi sulle porte d'ingresso e un totem simil-ospedaliero con tutte le indicazioni dei reparti immaginari.

In un angolo della hall del Dea Fazzi è stato anche allestito un vero e proprio bar con macchine da caffè, dolciumi e frutta a volontà. Una particolarità che, in queste ore, è stata notata dagli addetti ai lavori ricordando per quanto tempo un "vero" bar è mancato invece nei locali dell'attiguo Vito Fazzi costretti a fare ricorso ad un punto-ristoro in un prefabbricato all'esterno.

