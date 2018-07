Rubano un'auto in Germania, ma vengono "immortalati" dall'autovelox: denunciati in cinque

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubano un'auto in Germania e si mettono in viaggio verso Taurisano: ma correvano troppo e l'autovelox li ha immortalati. Così, quando il proprietario si è vista recapitare la multa con tanto di fotografia, li ha riconosciuti ed è scattata la denuncia.Tutto parte da una denuncia presentata dall’imprenditore per il furto della sua Fiat Panda con targhe tedesche, avvenuto a Norimberga, all’interno della quale c’erano vari documenti aziendali e persino due orologi Rolex. I sospetti sono caduti subito sui due ex dipendenti che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avrebbero ricevuto regolarmente le spettanze economiche per le prestazioni effettuate.Secondo quanto accertato autonomamente dalla vittima, infatti, proprio i due ex dipendenti sono stati fotografati da un autovelox installato all’interno del tunnel di frontiera di San Bernardino, nel Ticino. Così, l’imprenditore ha deciso di contattarli per ottenere la restituzione della macchina, ma gli ex dipendenti gli avrebbero chiesto 4mila euro per la restituzione della vettura mentre i figli dei due, anche loro di Taurisano, lo avrebbero minacciato.Ma l’uomo ha deciso di reagire: sono stati avvisati i carabinieri di Taurisano che hanno avviato le loro indagini ed effettuato diverse perquisizioni fino a che non hanno trovato l’auto: era (insieme con i documenti aziendali e i due Rolex - all’interno di un garage di proprietà di uno dei denunciati.Nei guai sono quindi finiti S.A., 66 anni ed R.L.A, 61 anni, ex dipendenti dell’imprenditore derubato, e i loro figli: R.A., 24 anni; A.A., 42 anni (proprietario del garage all’interno del quale è stata trovata l’auto) e M.A., 34 anni, tutti di Taurisno. Rispondono, in concorso tra loro, dell’accusa di furto ed estorsione. La vettura e tutti gli altri oggetti sottratti ora saranno restituiti al proprietario.