Yari Carrisi e le minacce a Barbara D'Urso , il retroscena: «Ecco come ha reagito Al Bano». Continuano a far discutere le accuse choc del figlio di Al Bano e Romina Power nei confronti di Barbara D'Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 non ha mai replicato, ma adesso, secondo un'indiscrezione, sarebbe arrivata la reazione del cantante di Cellino San Marco.

Come riporta il sito Gossip e tv, il direttore di Nuovo Roberto Alessi avrebbe rivelato: «Al Bano è mortificato». Nell'ultimo numero della settimanale, il direttore ha dedicato un editoriale proprio a Yari Carrisi, invitandolo a scusarsi con Barbara D'Urso. Molto legata, tra l'altro, alla sua famiglia.

Per il momento, Al Bano continua la sua quarantena a Cellino San Marco con Loredana Lecciso e i figli Bido e Jasmine.

