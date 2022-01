Francesco Facchinetti, la moglie Wilma in codice rosso dopo una caduta da cavallo: «Commozione cerebrale, ma sta bene»

Wilma Facchinetti, la moglie di Francesco Facchinetti, ha passato la notte in ospedale ricoverata in codice rosso. La modella brasiliana, che proprio oggi compie 39 anni, è caduta da cavallo, ha perso il cap durante la caduta, e lo zoccolo dell'animale gli è passato sopra la testa provocandole un taglio dietro alla nuca e uno sul mento. La situazione è subito degenerata e Facchinetti e la moglie sono corsi in ospedale. Un bruttissimo spavento che fortunatamente si è risolto per il meglio: commozione cerebrale e qualche punto di sutura sul mento. Ma, come raccontato dallo stesso Facchinetti su Instagram, non è stato semplice avere delle cure immediate. «Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso di Desio - ha denunciato l'artista - Aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima di una tac ci sarebbero volute 6 ore. A quel punto mi sono consultato con i miei medici di fiducia. E, vista l'assurdità della situazione, ho deciso di riportarla a casa».

Il ritorno in ospedale

Ma la situazione a casa non è migliorata. Wilma si è nuovamente sentita male. E i due in serata sono tornati in ospedale, al pronto soccorso di Cantù, dove, questa volta, la moglie di Facchinetti, da cui ha due figli, ha ricevuto tutte le cure del caso. «Mia moglie è stata ricoverata in codice rosso, gli hanno fatto tutti gli esami neurologici, tac compresa e fortunatatamente oggi è potuta tornare a casa», racconta Facchinetti pubblicando una foto di loro due che si tengono per mano

Prima dei Ferragnez, Wilma e Francesco sono stati i protagonisti della serie tv "The Facchinetti": 5 puntate che raccontavano la loro famiglia allargata. Wilma è la mamma di tre bambini: Charlotte, detta Lolli, avuta dal suo precedente matrimonio, che vive un po’ in Brasile con il padre e un po’ in Italia e dei piccoli Leone (2014) e Lavinia (2016), figli di Francesco Facchinetti. Fa parte della famiglia anche Mia, nata dall’amore tra Facchinetti e la sua ex Alessia Marcuzzi. Wilma e Francesco hanno dichiarato a Vanity Fair: che il legame tra (tutti) i loro figli è fortissimo e si godono a tutti gli effetti la loro grande famiglia allargata.