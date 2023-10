Will Smith, la moglie Jada Pinkett confessa: «Siamo separati da 7 anni. La notte dello schiaffo agli Oscar non vivevamo già più insieme»

Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith hanno sempre fatto molto scalpore. Sposati dal 1997 non hanno fatto mai mistero di essere una coppia aperta, raccontando le loro abitudini sessuali. Nel 2022 lui rovinò il giorno più importante della sua vita - la notte degli Oscar - quando, per difendere pubblicamente lei, schiaffeggiò sul palco il presentatore Chris Rock che le aveva rivolto una battuta infelice. Ebbene, ora si scopre che i due sono segretamente separati da 7 anni. A rivelarlo è proprio l'attrice che in un'intervista a People ha spiegato come stanno veramente le cose.

La separazione

La coppia, che si è sposata nel 1997, sta ancora cercando di "capire" quale sarà il futuro del loro matrimonio.

Parlando con NBC News Jada ha spiegato perché il suo matrimonio con Will, 55 anni, è fallito: «Quando siamo arrivati ​​al 2016, eravamo semplicemente esausti di provarci. Penso che fossimo entrambi ancora bloccati nella nostra fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l'altra persona. Avevo fatto una promessa che non ci sarebbe mai stato motivo di divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa. Ma non sono riuscita a mantenere quella promessa».

Lo schiaffo agli Oscar

Jada ha ammesso che la coppia viveva in realtà separatamente quando suo marito schiaffeggiò il comico Chris Rock agli Oscar nel 2022, quando salì sul palco in un impeto di rabbia per una battuta che era stata fatta sull'acconciatura calva di sua moglie. «Abbiamo svolto insieme un lavoro davvero pesante - ha detto Jada - Abbiamo un profondo amore l'uno per l'altro e scopriremo come sarà». Jada ha continuato elogiando i suoi figli - Jaden, 25, Willow, 22, e Trey, 30, che è il figlio di Will da una precedente relazione - per essere stati al suo fianco durante questo periodo difficile della sua relazione. «I miei figli, sono piccoli guru. Mi hanno insegnato un profondo senso di autoaccettazione - ha detto - Amano ogni parte di me. Il livello di amore, amore incondizionato che hanno per me e il loro padre. E una cosa è voler essere la persona che dà quell'amore incondizionato. E poi c'è il fatto di esserne il destinatario».

Coppia aperta

Will Smith e Jada Pinkett non hanno fatto mai mistero di essere una coppia aperta. «Non sono monogamo, il matrimonio non deve essere una prigione e Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale», disse Will.Nel luglio 2020, Jada ha ammesso di aver avuto una relazione con il cantante August Alsina, 31 anni, mentre era sposata con Will. L'attrice ha rivelato pubblicamente per la prima volta la sua relazione quando si è seduta con il suo ex marito per una conversazione intima nel suo show su Facebook, Red Table Talk, dove ha detto di aver stretto un'amicizia con August quattro anni prima, tuttavia ha insistito rivelando che lei e Will stavano attraversando un "momento difficile" e si erano "sostanzialmente sciolti". All'epoca, Jada si riferiva alla relazione durata anni con il cantante R&B come a un 'coinvolgimento', che ora figura come riferimento nel brano di agosto 'Shake the World'.