Wanda Nara, la famiglia si allarga: «E' un maschietto». Tutta la verità

Se in molti avevano sperato nella sesta gravidanza della procuratrice di Icardi, ne rimarranno delusi. Ecco il reale motivo dell'annuncio. Ad allargare la famiglia ci hanno pensato sua sorella Zaira, anche lei protagonista spesso sui social, e suo cognato Jackob che proprio poche ore fa hanno dato alla luce il loro secondo bambino. Un bellissimo nipotino per lady Icardi e un cuginetto per le sue figlie: "Auguri alla mia splendida famiglia" ha scritto Wandita postando la foto di un neonato col ciuccio. Insomma, per vedere un nuovo bimbo in casa Icardi c'è ancora da aspettare.