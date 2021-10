Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Lei su Instagram: «Hai rovinato un'altra famiglia»

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Una bomba di gossip esplosa all'improvviso dopo le parole della showgirl e procuratrice argentina che in una storia su Instagram avrebbe accusato il calciatore del Psg di «aver rovinato un'altra famiglia per una tr**a». Non solo, Wanda Nara avrebbe confermato ai media argentini di essersi separata da Icardi.

Wanda Nara e Icardi si sono lasciati? L'indizio social

Come si legge sul Clarin il post della modella ha rotto quella che sembrava una apparente tranquillità nella sua vita, con le ultime pubblicazioni sul social network che non mostravano alcun segnale di crisi. L'indizio che ha fatto riflettere sulla sua situazione sentimentale con Icardi è quello di aver smesso di seguirlo su Instagram, un gesto che ovviamente non è passato inosservato. La donna con cui Icardi avrebbe tradito Wanda sarebbe Maria Eugenia Suárez, detta La China, di 29 anni.

Il caso Maxi Lopez

Al momento, il calciatore del Psg segue ancora sui social la donna con cui ha avuto le sue due figlie, Francesca e Isabella. Un altro dettaglio che non è sfuggito agli utenti di Instagram è l'assenza di foto con Mauro Icardi nel suo feed, che lei stessa avrebbe cancellato o archiviato. L'ultima risale al 21 giugno scorso. Wanda e Mauro sono sposati dal 2014 e la loro relazione è stata controversa sin dall'inizio, dal momento che era compagno di squadra alla Sampdoria di Maxi López, il suo primo marito.