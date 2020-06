Vladimir Luxuria a Io e Te: «Non ho un compagno, sono stata traumatizzata da un uomo». Diaco reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. Vladimir Luxuria a Io e Te : «Non ho un compagno, sono stata traumatizzata da un uomo». Pierluigi Diaco reagisce così. Oggi, Vladimir Luxuria è stata ospite nel salotto di Rai1 e si è raccontata a cuore aperto, dall'infanzia al suo impegno come attivista per i diritti della comunità Lgbt. Fino ai successi in politica e in tv.

L'artista racconta, poi, di essere single da tempo anche se sogna una persona al suo fianco. «Io sono felice, ma mi accorgo che quando guardo un film d'amore piango a dirotto. Mi accorgo allora che è un tassello che mi manca. Ma quando sono stata con il mio primo uomo, ho subito un trauma. Lo vedevo come il principe azzurro, mi sarei trasferita quel giorno stesso da lui. Invece lui il mattino dopo la nostra notte insieme, mi ha fatto capire che voleva solo quello ed è sparito. Sono rimasta traumatizzata. Ho cercato di superare il trauma con uno psicoterapeuta, ma tuttora quando qualcuno dimostra interesse nei miei confronti, ho sempre paura che stia fingendo come il mio primo uomo».

Diaco dedica tenere parole all'amica Vladimir Luxuria: «Ti auguro di trovare presto qualcuno all'altezza del tuo mondo interiore, te lo meriti». Commozione in studio.

