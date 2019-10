Hoara Borselli a Vieni da Me: «Walter Zenga gelosissimo, lasciò la moglie per me»

Hoara Borselli si racconta a Vieni da Me. Ospite di Caterina Balivo, l'attrice ha parlato dell'ex calciatore Walter Zenga, con cui ha avuto una relazione per 6 anni. «Lui si è separato dalla moglie per stare con me, capisco che per una madre è faticoso lasciare i suoi figli ad un’altra donna. Ma io non ero mamma e non capivo», ha raccontato Hoara Borselli in diretta. Sul loro rapporto ha aggiunto: «Era gelosissimo. Fu una grande storia, ma aveva una gelosia morbosa, dovuta alla grande differenza di età. Io avevo voglia di sperimentare, provare e sbagliare. Lui non ce la faceva a sopportare l’idea che potevo staccarmi da lui».

Alla fine la loro storia non ha retto e Hoara Borselli ne ripercorre gli ultimi momenti: «Lui disse che se me ne fossi andata sarebbe finita. Mi è stato detto che si è pentito di questa cosa. Non pensava che me ne sarei andata. Mi ha cercata in tutti i modi possibili e immaginabili… Dopo qualche mese prese due pagine della Gazzetta dello Sport. Ma credo che il rapporto si fosse già logorato».

Chi è Hoara Borselli

Hoara Borselli nasce a Viareggio il 9 giugno 1976. Raggiunge la fama partecipando al film "Panarea" nel 1997, ma anche a fiction come "Cento Vetrine" e "Un medico in famiglia". Dopo la relazione con Walter Zenga, Hoara si è sposata il 10 giugno 2009 con Antonello Costigliola: la coppia ha due figli, Margot, nata il 19 settembre 2009, e Daniel, nato il 19 settembre 2012.

