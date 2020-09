Da Gallipoli alla corte di Maria De Filippi: ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Si chiama Davide Donadei, ha 25 anni e vive a Parabita: «Un Comune a dieci minuti di Gallipoli dove sono nato» come lui stesso ha tenuto a sottolineare durante il provino di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dal 7 Settembre. E dal prossimo lunedì a sedere sul trono più famoso d'Italia sarà proprio il giovane salentino che di professione fa il ristoratore.

A “incoronarlo” nuovo tronista è stato proprio il pubblico di Uomini e Donne - Trono classico attraverso un sondaggio on line che era stato lanciato nelle scorse settimane sul sito ufficiale della trasmissione. E a spuntarla sugli altri candidati è stato proprio Davide Donadei.

«Ho 25 anni e di professione faccio il ristoratore - si è presentato così alla redazione che selezionava i nuovi aspiranti al trono rosso - Sin dall'età di 16 anni ha maturato esperienza nel settore della ristorazione, prima come camiere e poi come gestore dello stesso locale dove da giovanissimo ho cominciato a lavorare». Durante il suo provino, tuttavia, il giovane salentino non ha fatto mistero di avere una storia difficile alle spalle a causa dei problemi con la giustizia del padre. «Il mio è un cognome pesante e ho dovuto fare i conti con i pregiudizi - ha confessato a cuore aperto - Ciò non mi ha impedito, tuttavia, di andare avanti per la mia strada e a testa alta, lavorando sodo per realizzarmi come uomo e come professionista». Ora, però, il giovane salentino si augura di trovare l'amore della sua vita proprio negli studi Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA